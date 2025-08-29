ТАСС: Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток

Наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины, сбежали с фронта после увиденных пыток российских солдат. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда», — заявил он.

По словам адвоката, Служба безопасности Украины постоянно подвергала наемников идеологической пропаганде. Это обеспечивалось благодаря хорошему знанию испанского языка.

Ранее сообщалось, что британский наемник Алан Роберт Уильямс был уничтожен в Харьковской области при помощи БПЛА. Другой наемник, из Франции, был ликвидирован на лиманском направлении.