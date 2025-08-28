Бывший СССР
23:22, 28 августа 2025

В зоне СВО ликвидировали французского наемника

Рожин: Французский наемник Сантони ликвидирован на лиманском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Французский наемник Дилан Кевин Майкл Сантони был ликвидирован на лиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что наемника ликвидировали в начале августа возле населенного пункта Колодязи.

«Сантони воевал в составе 60-й механизированной бригады ВСУ. Его вьетнамский товарищ, Тран Минь Хоанг, сдался в плен российским войскам, в то время как Сантони был уничтожен», — написал Рожин.

Ранее сообщалось, что британский наемник Алан Роберт Уильямс был уничтожен в Харьковской области при помощи БПЛА.

    Все новости