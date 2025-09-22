Экономика
04:30, 22 сентября 2025

Рублю предрекли тяжелые времена

Финансист Асяева: Укрепление рубля завершается, курс вырастет до ₽105 за доллар
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В настоящий момент курс рубля поддерживает «остаточное» укрепление, обусловленное решением Центробанка по ставке и сравнительно дружественной сырьевой конъюнктурой. Однако этот период завершается, российскую валюту ждут тяжелые времена, об изменениях рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

В перспективе следующих месяцев на рубль начнут сильнее влиять негативные факторы, которые будут носить долгосрочный характер, указала финансист. Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность.

