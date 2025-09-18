Набиуллина отказалась подкручивать курсы валют

Набиуллина: Центробанк не будет подкручивать валютный курс.

Центробанк не будет подкручивать валютный курс. От регулирования стоимости национальной валюты отказалась глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В рамках Московского финансового форума председатель совета директоров Банка России призвала ориентироваться на рынок, так как регулятор сам не станет влиять на курсы валют.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Набиуллина ранее уточняла, что, принимая решение по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), руководство учитывает, как обстоят дела с курсами на бирже и внебиржевых рынках.

«Что касается динамики курса. Мы также всегда учитываем динамику курса, это и важный индикатор степени жесткости денежно-кредитной политики, и основной показатель, через который на инфляцию влияют изменения внешних условий... И, конечно, мы все эти факторы анализируем при принятии решений», — пояснила она.

Ранее глава регулятора заявляла, что у Банка России нет психологической границы курса рубля, поскольку он является плавающим. Однако ослабление курса рубля влияет на инфляцию, потому регулятор принимает его во внимание.