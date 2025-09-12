Экономика
15:32, 12 сентября 2025Экономика

Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ учитывает динамику курса рубля при принятии решения по ставке
Вячеслав Агапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Центральный Банк России (ЦБ) учитывает динамику курса рубля при принятии решения по ключевой ставке. О важности положения национальной валюты заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Набиуллина заявила, что, принимая решение по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), руководство учитывает, как обстоят дела с курсами на бирже и внебиржевых рынках.

«Что касается динамики курса. Мы также всегда учитываем динамику курса, это и важный индикатор степени жесткости денежно-кредитной политики, и основной показатель, через который на инфляцию влияют изменения внешних условий... И, конечно, мы все эти факторы анализируем при принятии решений», — пояснила Набиуллина.

В пятницу, 12 сентября, Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17 процентов. Это третье решение по смягчению ДКП подряд, принятое с начала лета 2025 года. До этого регулятор держал ставку на рекордно высоком уровне.

По словам Набиуллиной, на сегодняшнем заседании ЦБ рассматривал варианты сохранения ставки и ее снижения на 100 базовых пунктов. Сдержанное решение мотивировали сохраняющимся высоким уровнем инфляционных ожиданий населения, напряженностью на рынке труда, неоднородной динамикой по компонентам потребительской корзины, а также активизацией роста кредитования.

