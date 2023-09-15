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17:30, 15 сентября 2023Экономика

В ЦБ заявили об отсутствии психологической границы курса рубля

Набиуллина заявила об отсутствии психологической границы курса рубля для ЦБ
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Максим Шеметов / Reuters

У Банка России нет психологической границы курса рубля, поскольку он является плавающим, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров ЦБ. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом при изменении ключевой ставки Центробанк учитывает ослабление курса рубля и его влияние на инфляцию, уточнила Набиуллина. По ее словам, в этот раз значимую роль при принятии решения играл не только курс, а в том числе ускорение кредитования и другие факторы.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд с июля 2023 года. До этого регулятор сохранял ставку на уровне 7,5 процента на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, Центробанк пересмотрел и прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов.

Рост ключевой ставки Набиуллина объяснила стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий. Курс рубля к доллару на фоне новостей о решении ЦБ немного снизился. Пиком ослабления в ходе сегодняшних торгов была отметка 97,3 рубля за доллар.

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    Дмитрий Воронин
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