Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки Банка России

Курс доллара к рублю вырос после повышения ключевой ставки до 13 процентов

Рубль немного снизился на фоне решения Банка России поднять ключевую ставку до 13 процентов годовых. 15 сентября к 13:38 по московскому времени курс доллара на торгах Московской биржи составил 96,58 рубля, что на 28 копеек выше уровня на 13:29. Само решение по ставке, на которое отреагировала российская валюта, было озвучено Центробанком в 13:30 по московскому времени.

В дальнейшем курс доллара продолжил укрепляться. На момент написания заметки его стоимость составляла 97,1 рубля.

Вместе с очередным повышением ключевой ставки Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-6,5 процента годовых до 6-7 процентов. В регуляторе отметили, что рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Тем не менее прогноз на 2024 год оставлен на уровне 4 процентов с сохранением на следующие годы.

Cогласно прогнозу Минэкономразвития, курс доллара составит 90,1 рубля в 2024 году, 91,1 рубля — в 2025-м и 92,3 рубля — в 2026-м. Такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.