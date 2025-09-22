Культура
Сестра Михаила Круга высказалась об идее не популяризировать песни шансонье

Сестра Михаила Круга заявила, что у шансонье нет содержащих мат песен
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Забродин Андрей / PhotoXPress.ru

В творчестве шансонье Михаила Круга нет песен, содержащих нецензурную лексику. Об этом заявила сестра исполнителя Ольга Медведева в разговоре с News.ru.

По словам Медведевой, она не видела новости о том, что композиции ее брата следует подвергнуть цензуре из-за мата, и не знает, «о чем говорила депутат» Государственной Думы и член комитета по культуре Ольга Германова. «Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно», — высказалась родственница музыканта.

Ранее в Госдуме призвали не популяризировать песни Михаила Круга. «Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе, не популяризировать», — сказала Германова.

