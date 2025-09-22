Культура
10:26, 22 сентября 2025

В Госдуме призвали не популяризировать песни Михаила Круга

Германова: Песни Михаила Круга с ненормативной лексикой нельзя популяризировать
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Песни шансонье Михаила Круга с ненормативной лексикой нельзя популяризировать и публиковать в сети без ограничений. Об этом заявила депутат Государственной Думы (Госдума, ГД) и член комитета по культуре Ольга Германова, ее слова приводит «Абзац».

Она отметила, что у исполнителя есть хорошие композиции. «Наверное, [любители] шансона его слушают внимательно. Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе, не популяризировать», — сказала депутат.

Германова отметила, что на песни должны быть введены «возрастные марки», как и на литературу. «А если они не в интернете, их не надо просто ставить ни в концерты, ни в эфирах», — заключила она.

Ранее лидер группы «Сектор газовой атаки» (ранее — «Сектор Газа») Сергей Кимцов поблагодарил депутата Государственной Думы Нину Останину после ее слов о запрете песен коллектива в России.

