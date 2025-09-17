Культура
Новый лидер «Сектора Газа» поблагодарил Останину после слов о запрете группы в России

Музыкант Сергей Кимцов поблагодарил депутата Останину за пиар «Сектора Газа»
Ольга Коровина
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лидер группы «Сектор газовой атаки» (ранее — «Сектор Газа») Сергей Кимцов поблагодарил депутата Государственной Думы Нину Останину после ее слов о запрете песен коллектива в России. Музыканта цитирует «Абзац».

По словам Кимцова, композиции группы не опасны для общества. Кроме того, рокер подчеркнул, что запрет песен лишь вызовет к ним дополнительный интерес.

«Я лично отношусь к этому как к определенному пиару, спасибо за него. Панику раздувать не стоит», — заявил Кимцов.

Ранее издание «Абзац» процитировало главу комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, которая сказала, что «на музыкальных площадках группу "Сектор Газа", безусловно, нужно запретить».

После этого Останина пояснила, что журналисты не так поняли ее слова. Она уточнила, что выступала лишь за то, чтобы запретить песни, где артисты используют нецензурную лексику. Парламентарий также извинилась перед поклонниками группы за «фривольную интерпретацию» ее высказывания.

