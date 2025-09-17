В Госдуме прокомментировали слова о запрете группы «Сектор Газа» в России

Депутат Останина заявила, что группу «Сектор Газа» в России запрещать не будут

Российскую рок-группу «Сектор Газа» запрещать не будут. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

Парламентарий прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о том, что она предложила запретить группу. По словам Останиной, журналисты не так поняли ее слова. «Композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле... хочется даже извиниться перед поклонниками "Сектора Газа" за такую фривольную интерпретацию моего высказывания», — приводит ее слова канал.

Останина уточнила, что лишь выступала за то, чтобы запретить песни, где артисты используют нецензурную лексику.

Ранее издание «Абзац» процитировало главу комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, которая сказала, что «на музыкальных площадках группу "Сектор Газа", безусловно, нужно запретить».

До этого представитель «Вороваек» Иван Лушников ответил на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить в России шансон-группу.