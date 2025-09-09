«Воровайки» ответили на призыв запретить группу в России

Директор «Вороваек»: Песни в жанре шансона поднимают дух солдат на фронте

Представитель «Вороваек» Иван Лушников ответил на призыв главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина запретить в России шансон-группу. Его цитирует Life.

Концертный директор коллектива отметил, что поддержка специальной военной операции «должна проявляться не словами, а делами». «Например, ездить к нашим солдатам, организовывать благотворительные концерты в зоне СВО», — сказал Лушников, добавив, что группа часто выезжает с концертами для военнослужащих в зону СВО, поэтому «упреки Бородина не имеют смысла».

«Министр культуры, вручая нам награды, отметил, что именно наши песни в жанре шансона больше всего поднимают дух солдат на фронте. Это его слова — он не просто так это сказал. Министр подчеркнул важность патриотической песни, и у "Вороваек" есть прекрасная композиция "Спасибо русскому солдату"», — добавил Лушников, возмутившись тем, что эту композицию «не приводят в пример».

Он также подчеркнул, что песню «Хоп, мусорок», которую раскритиковал Бородин, «слушают даже высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах» и никто не воспринимает ее как оскорбление. Представитель коллектива указал на то, что в тексте нет призыва неуважительно относиться к силовикам.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить в России шансон-группу «Воровайки». По словам главы ФПБК, только из-за одной песни «Хоп, мусорок» коллектив «можно спокойно отменять».