Группу «Воровайки» захотели запретить в России

Глава ФПБК Бородин призвал запретить в России группу «Воровайки»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoXPress.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить в России шансон-группу «Воровайки». Об этом он заявил в разговоре с «Абзацем».

По словам главы ФПБК, только из-за одной песни «Хоп, мусорок» коллектив «можно спокойно отменять». «Во времена проведения специальной военной операции артисты должны петь исключительно патриотические песни. Пускай на сцену выходят патриоты, а не люди с цензурой, пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и прочим развратом. Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет», — заявил Бородин.

Он также подчеркнул, что подобные песни про силовиков недопустимы.

Ранее Виталий Бородин призвал лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова отправиться в зону проведения СВО на Украине.

