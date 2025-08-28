Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:02, 28 августа 2025Культура

Шнурова пригласили в зону СВО после отказа от помощи бойцам

Глава ФПБК Бородин предложил Сергею Шнурову поехать в зону СВО
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Общественника цитируют «Страсти».

Бородин заявил, что отказавшийся от финансовой помощи участникам СВО Шнуров показал обществу свое истинное лицо. По его словам, сумма пожертвования была бы не так важна, как желание рокера поддержать бойцов.

«Я предлагаю Сергею поехать со мной на передовые позиции. Пусть пообщается с ребятами и поймет, что там происходит изнутри», — добавил глава ФПБК.

26 августа Бородин призвал Шнурова выделить деньги на помощь участникам СВО. Глава ФПБК указал на крупные гонорары артиста, зарабатывающего по 20 миллионов рублей за концерт. В связи с этим общественник предложил исполнителю пожертвовать бойцам 50 миллионов.

В ответ Шнуров заявил, что лично знает многих бойцов СВО и они «ничего не слышали» про Бородина, который выступает от их имени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВВС Украины оценили атаку Российской армии на Киев. Почему ее назвали особенной?

    Вице-президент США заявил о солидарности Трампа с Зеленским в вопросе территорий

    Российский муниципалитет в 2,5 раза увеличил выплаты новобранцам СВО

    Мужчина и женщина подрались в проходе самолета в США и попали на видео

    В России высказались о влиянии ударов по Киеву на переговоры по Украине

    Шнурова пригласили в зону СВО после отказа от помощи бойцам

    Создатель ужасов решил зарегистрировать в России товарный знак

    В Кремле прокомментировали удары ВСУ по мирным объектам в России

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости