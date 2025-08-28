Шнурова пригласили в зону СВО после отказа от помощи бойцам

Глава ФПБК Бородин предложил Сергею Шнурову поехать в зону СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Общественника цитируют «Страсти».

Бородин заявил, что отказавшийся от финансовой помощи участникам СВО Шнуров показал обществу свое истинное лицо. По его словам, сумма пожертвования была бы не так важна, как желание рокера поддержать бойцов.

«Я предлагаю Сергею поехать со мной на передовые позиции. Пусть пообщается с ребятами и поймет, что там происходит изнутри», — добавил глава ФПБК.

26 августа Бородин призвал Шнурова выделить деньги на помощь участникам СВО. Глава ФПБК указал на крупные гонорары артиста, зарабатывающего по 20 миллионов рублей за концерт. В связи с этим общественник предложил исполнителю пожертвовать бойцам 50 миллионов.

В ответ Шнуров заявил, что лично знает многих бойцов СВО и они «ничего не слышали» про Бородина, который выступает от их имени.