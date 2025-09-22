Трамп пообещал победить аутизм в стране

Президент Трамп пообещал 22 сентября объявить о том, как США победят аутизм

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 22 сентября, объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое», — отметил политик на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку.

Он отметил, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.