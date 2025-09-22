Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:04, 22 сентября 2025Мир

Трамп пообещал победить аутизм в стране

Президент Трамп пообещал 22 сентября объявить о том, как США победят аутизм
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 22 сентября, объявит о том, как страна победит заболевания аутического спектра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, мы нашли ответ на проблему аутизма, как вам такое», — отметил политик на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку.

Он отметил, что в Белом доме в понедельник сделает соответствующее объявление.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

    Трамп пообещал победить аутизм в стране

    Бросивший пациента ради секса анестезиолог избежал наказания

    Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

    В США нашли загадочную капсулу времени с предупреждением человечеству

    В России началась астрономическая осень

    Россиянам напомнили о переносе выходного дня в начале ноября

    Уехавший в Израиль российский комик назвал повод для «дикой гордости» за себя

    Глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости