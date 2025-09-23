Ценности
Инстасамка показала внешность до пластики

Рэперша Инстасамка показала внешность до пластики на архивном фото с сестрой
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Инстасамка и ее сестра Маргарита (слева направо). Фото: @ritaheybae

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность до пластики на архивном фото с сестрой Маргаритой Зотеевой. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

Исполнительница поделилась кадром, на котором предстала на улице в полный рост. Она позировала в свитшоте с именем дизайнера Гоши Рубчинского, белой толстовке и легинсах с логотипом бренда Adidas. Также артистка надела бейсболку, кожаные кеды и цепочку с массивным кулоном и взяла с собой голубой рюкзак.

При этом в подписи рэперша указала, что данный снимок был сделан в 2019 году.

В июле Инстасамка показала лицо без макияжа.

