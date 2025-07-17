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18:45, 17 июля 2025Ценности

Инстасамка показала лицо без макияжа

Инстасамка в лиловой толстовке показала лицо без макияжа на видео
Екатерина Ештокина

Кадр: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость разместила видео, в котором предстала в лиловой толстовке с капюшоном и розовой майке. При этом она распустила волосы и отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность.

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В июне Инстасамка объяснила причину пластики мужа. Она рассказала, что супруг дважды подвергался коррекции формы носа из-за конфликта с отцом, вследствие которого тот нанес ему травму.

Ранее Инстасамка решила свести татуировку. Она разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением.

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