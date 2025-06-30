Инстасамка объяснила пластику мужа Олега Еропкина сломанным его отцом носом

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, объяснила причину пластики мужа, рэпера Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин). Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в соцсети TikTok.

24-летняя знаменитость рассказала, что ее супруг дважды подвергался коррекции формы носа. По ее словам, причиной тому стал конфликт с отцом, вследствие которого тот нанес ему травму.

«У него [рэпера Moneyken] были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. После этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться? Даже не знаю», — иронично заявила исполнительница.

Ранее в июне Инстасамка решила свести татуировку. Она разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением.