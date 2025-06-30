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17:26, 30 июня 2025Ценности

Инстасамка объяснила причину пластики мужа

Инстасамка объяснила пластику мужа Олега Еропкина сломанным его отцом носом
Екатерина Ештокина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, объяснила причину пластики мужа, рэпера Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин). Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в соцсети TikTok.

24-летняя знаменитость рассказала, что ее супруг дважды подвергался коррекции формы носа. По ее словам, причиной тому стал конфликт с отцом, вследствие которого тот нанес ему травму.

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«У него [рэпера Moneyken] были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. После этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться? Даже не знаю», — иронично заявила исполнительница.

Ранее в июне Инстасамка решила свести татуировку. Она разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением.

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