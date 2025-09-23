Мир
23 сентября 2025

Гибель Чарли Кирка сравнили с покушением на Трампа

Политолог Дубравский: Охрана могла заранее заметить убийцу Чарли Кирка
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов

Фото: Cheney Orr / Reuters

Во время покушения на политического активиста Чарли Кирка в Университете долины Юты охрана могла заранее увидеть убийцу и не предпринять каких-либо мер. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Подобным образом описывают и покушение на президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2024 года. Он выступал в городе Батлер, штат Пенсильвания, и был ранен в ухо. Считается, что его охрана тоже могла заранее заметить преступника.

«Якобы стрелка могли заметить еще до покушения, как это было в Батлере при нападении на Дональда Трампа, но полиция не предприняла никаких мер», — описал политолог эту версию, сославшись на идеологические разногласия Кирка и губернатора Юты Спенсера Кокса.

Дубравский также назвал главное последствие убийства Кирка. По его словам, теперь образ левых в США начинает переосмысляться.

