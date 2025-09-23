Названо главное последствие убийства Чарли Кирка

Политолог Дубравский: Образ левых в США переосмысляется после убийства Кирка

Образ левых в США начинает переосмысляться после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Для крайне левых движений насилие стало допустимым инструментом», — объяснил он.

По словам политолога, американские граждане теперь понимают, что именно крайне левые политические активисты выступают за насилие, а не диалог и поиск консенсуса.

«Убийство Кирка стало финальной точкой в диалоге между центристскими избирателями и крайне левыми силами», — резюмировал он.

Дубравский также раскрыл уровень политического насилия в США. Он уже побил рекорды 1970-х годов, заявил эксперт.