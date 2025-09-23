Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 23 сентября 2025МирЭксклюзив

Уровень политического насилия в США раскрыли

Политолог Дубравский: Уровень политического насилия в США побил рекорды 1970-х
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Уровень политического насилия в США уже побил рекорды 1970-х годов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Нынешний уровень политического насилия достиг пика и уже превысил показатели 1970-х годов», — заметил он.

Только в последнее время произошло покушение на двух конгрессменов Миннесоты Джона Хоффмана и Мелиссу Хортман, а также несколько шутингов в школах и церковных организациях, напомнил политолог. Это происходит потому, что уровень поляризации в американском обществе остается беспрецедентно высоким, а крайне левые активисты оправдывают политическое насилие.

Дубравский ранее раскрыл роль консервативного активиста Чарли Кирка в американской политике. Именно благодаря его движению Turning Point президент США Дональд Трамп, по словам собеседника «Ленты.ру», смог одержать победу в 2024 году.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    В Роскачестве назвали способы сократить мигрени

    Родственники умершего жениха сожгли невесту

    Специалисты без опыта в России захотели получать сотни тысяч рублей

    Уровень политического насилия в США раскрыли

    На Украине осудили визит трех африканских послов в Крым

    Предложение Киева оказать помощь вернувшимся из Польши украинцам высмеяли

    Стимулирующих сексуальное возбуждение россиян предупредили о вреде попперсов

    Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви

    Входивший в рейтинги самых богатых звезд YouTube блогер рассказал о жизни на 100 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости