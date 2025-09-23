Уровень политического насилия в США раскрыли

Политолог Дубравский: Уровень политического насилия в США побил рекорды 1970-х

Уровень политического насилия в США уже побил рекорды 1970-х годов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Нынешний уровень политического насилия достиг пика и уже превысил показатели 1970-х годов», — заметил он.

Только в последнее время произошло покушение на двух конгрессменов Миннесоты Джона Хоффмана и Мелиссу Хортман, а также несколько шутингов в школах и церковных организациях, напомнил политолог. Это происходит потому, что уровень поляризации в американском обществе остается беспрецедентно высоким, а крайне левые активисты оправдывают политическое насилие.

Дубравский ранее раскрыл роль консервативного активиста Чарли Кирка в американской политике. Именно благодаря его движению Turning Point президент США Дональд Трамп, по словам собеседника «Ленты.ру», смог одержать победу в 2024 году.