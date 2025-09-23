Роль Чарли Кирка в американской политике раскрыли

Политолог Дубравский: Трамп смог победить в 2024 году благодаря движению Кирка

Президент США Дональд Трамп смог победить на выборах 2024 года во многом благодаря движению Turning Point USA политического активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Именно [организация] Turning Point USA сыграла ключевую роль в победе Трампа на выборах: президент не раз подчеркивал, что без Кирка не смог бы "взять" Пенсильванию», — раскрыл политолог.

По его словам, Кирк смог создать не просто студенческую инициативу, но целое движение Turning Point USA. Оно уже насчитывало несколько тысяч ячеек в университетах по всей стране, и после его гибели их количество увеличивается. Выступления Кирка собирали толпы сторонников, а его подкасты — миллионы прослушиваний, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Дубравский назвал главное достижение Чарли Кирка. По его словам, именно благодаря деятельности этого активиста американская молодежь стала более консервативной.