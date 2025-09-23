Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 23 сентября 2025МирЭксклюзив

Роль Чарли Кирка в американской политике раскрыли

Политолог Дубравский: Трамп смог победить в 2024 году благодаря движению Кирка
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент США Дональд Трамп смог победить на выборах 2024 года во многом благодаря движению Turning Point USA политического активиста Чарли Кирка. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Именно [организация] Turning Point USA сыграла ключевую роль в победе Трампа на выборах: президент не раз подчеркивал, что без Кирка не смог бы "взять" Пенсильванию», — раскрыл политолог.

По его словам, Кирк смог создать не просто студенческую инициативу, но целое движение Turning Point USA. Оно уже насчитывало несколько тысяч ячеек в университетах по всей стране, и после его гибели их количество увеличивается. Выступления Кирка собирали толпы сторонников, а его подкасты — миллионы прослушиваний, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Дубравский назвал главное достижение Чарли Кирка. По его словам, именно благодаря деятельности этого активиста американская молодежь стала более консервативной.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Стимулирующих сексуальное возбуждение россиян предупредили о вреде попперсов

    Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви

    Входивший в рейтинги самых богатых звезд YouTube блогер рассказал о жизни на 100 рублей

    Синоптик заявил об окончании солнечных дней в Москве

    Помощница учителя трижды занялась сексом с учеником во время обеденных перерывов

    Роль Чарли Кирка в американской политике раскрыли

    Стало известно о «поставках» комплектующих для ВС России от ВСУ

    В России предложили запретить ввоз праворульных машин

    Тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости