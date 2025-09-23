Политолог Дубравский: Благодаря Чарли Кирку молодежь США стала консервативной

Благодаря деятельности политического активиста Чарли Кирка американская молодежь стала более консервативной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Ему [Чарли Кирку] удалось склонить многих зумеров, особенно в возрасте 18-21 года, к христианским и консервативным ценностям», — заметил он.

По словам политолога, это поколение американцев стало самым консервативным в истории США, хотя ранее молодежь всегда ассоциировали с левыми идеями. Однако для них теперь ценности республиканцев стали популярными и «крутыми», подчеркнул эксперт.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о последствиях гибели Чарли Кирка. По его словам, американцы начали распознавать ложные нарративы бывшего президента США Джо Байдена.