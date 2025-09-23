Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:03, 23 сентября 2025МирЭксклюзив

Названо главное достижение Чарли Кирка

Политолог Дубравский: Благодаря Чарли Кирку молодежь США стала консервативной
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Благодаря деятельности политического активиста Чарли Кирка американская молодежь стала более консервативной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Ему [Чарли Кирку] удалось склонить многих зумеров, особенно в возрасте 18-21 года, к христианским и консервативным ценностям», — заметил он.

По словам политолога, это поколение американцев стало самым консервативным в истории США, хотя ранее молодежь всегда ассоциировали с левыми идеями. Однако для них теперь ценности республиканцев стали популярными и «крутыми», подчеркнул эксперт.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о последствиях гибели Чарли Кирка. По его словам, американцы начали распознавать ложные нарративы бывшего президента США Джо Байдена.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

    Тревел-блогерша раскрыла самую обидную разницу между россиянами и американцами

    Военблогеры отреагировали на отказ бойца СВО от депутатского мандата

    При взрывах в подмосковном городе четыре автомобиля получили повреждения

    Названо главное достижение Чарли Кирка

    Тигренок напал на фермера и его сына

    После идеального свидания парень занялся с девушкой сексом и возмутил ее одним поступком

    Раскрыта цель ударов Украины по России

    В Госдуме захотели запретить высаживать пенсионеров из транспорта

    На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости