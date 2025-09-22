Мир
04:51, 22 сентября 2025Мир

Глава РФПИ заявил о переломном моменте в жизни США

Глава РФПИ Дмитриев: Люди начали распознавать ложные нарративы Байдена
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что люди наконец-то распознают ложные нарративы бывшего американского президента Джо Байдена.

Заявление прозвучало на фоне прощания в США с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком.

«Все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», — подчеркнул политик.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

