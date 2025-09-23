Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:20, 23 сентября 2025Силовые структуры

Многодетную россиянку жестоко избивали несколько часов в машине

В Калининграде многодетную мать жестоко избивали несколько часов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининграде 38-летнюю многодетную мать жестоко избивали несколько часов. Об этом сообщает «Клопс».

По данным издания, 20 сентября женщина поехала в ночной клуб на день рождения матери подруги, оставив детей с соседкой. Около трех часов ночи она вышла на улицу, где заметила машину экс-супруга. Тот попросил ее сесть в салон для разговора, однако, как только женщина оказалась в автомобиле, мужчина схватил ее за волосы и стал наносить побои. После он вывез бывшую супругу в безлюдное место и избивал на протяжении нескольких часов.

Женщине удалось сбежать из машины после того, как экс-муж заехал на заправку и забыл закрыть дверь. Спрятаться ей помогла прохожая.

По словам потерпевшей, мужчина применял к ней насилие и в браке, а после развода стал преследовать. Она писала заявления в полицию, но это не помогло.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области конфликт из-за музыки обернулся двумя ударами мачете в шею россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости