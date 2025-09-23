Силовые структуры
08:24, 23 сентября 2025Силовые структуры

Конфликт из-за музыки обернулся двумя ударами мачете в шею россиянки

В Кемеровской области суд приговорил жителя, убившего соседку мачете, к 9 годам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мысковский городской суд Кемеровской области приговорил 49-летнего жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в январе 2025 года мужчина получил замечание от потерпевшей из-за громкой музыки. Между соседями началась ссора, во время которой фигурант набросился с мачете на женщину и дважды ударил ее в шею. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина признал вину частично. Родственникам потерпевшей он должен выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчине вонзили нож в глаз в ходе конфликта в автобусе.

