Конфликт из-за музыки обернулся двумя ударами мачете в шею россиянки

В Кемеровской области суд приговорил жителя, убившего соседку мачете, к 9 годам

Мысковский городской суд Кемеровской области приговорил 49-летнего жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в январе 2025 года мужчина получил замечание от потерпевшей из-за громкой музыки. Между соседями началась ссора, во время которой фигурант набросился с мачете на женщину и дважды ударил ее в шею. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина признал вину частично. Родственникам потерпевшей он должен выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

