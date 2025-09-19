Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 19 сентября 2025Силовые структуры

Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

В Екатеринбурге мужчине вонзили нож в глаз в ходе конфликта в автобусе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчине вонзили нож в глаз в ходе конфликта в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

По данным канала, случай произошел в автобусе во время остановки. Между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого одному из них в глаз попали ножом. После инцидента нападавший скрылся.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и характер повреждений у пострадавшего.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Тело российского топ-менеджера нашли у машины с винтовкой и запиской

    Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

    Раскрыто содержание оскорблений тренера «Спартака» в адрес судей

    Перечислены главные составляющие аптечки в сезон простуд

    Дудь рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина

    Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов

    Российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года

    Названы покупавшие российский СПГ страны

    Популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости