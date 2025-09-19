Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

В Екатеринбурге мужчине вонзили нож в глаз в ходе конфликта в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

По данным канала, случай произошел в автобусе во время остановки. Между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого одному из них в глаз попали ножом. После инцидента нападавший скрылся.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и характер повреждений у пострадавшего.

