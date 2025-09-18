Группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе

В Волгограде осудят молодых людей за нападения на прохожих

В Волгограде осудят молодых людей за нападения на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 162 («Разбой»), 161 («Грабеж») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в июле этого года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения в Тракторозаводском районе города совершили серию преступлений в отношении прохожих. Одного из пострадавших избили и украли телефон, второго также подвергли избиению, похитили серебряную цепочку и телефон. Еще у одного местного жителя отобрали барсетку с деньгами, а затем подожгли ему волосы.

В результате нападений пострадавшие получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Расследование уголовного дела закончено, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

