Подростки напали на граждан Узбекистана в российском городе

Во Владивостоке на граждан Узбекистана напали подростки

Во Владивостоке на граждан Узбекистана напали подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Возбуждено дело по части 2 статье 213 УК России («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, иные личности участников конфликта и другие факты противоправных действий.

Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами.

Ранее стало известно, что в Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса. Школьники вели себя грубо и конфликтовали. Они громко ругались матом и не реагировали на замечания.

До этого в Тверской области водитель избил школьницу в автобусе и выгнал. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.