Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:49, 16 сентября 2025Силовые структуры

Подростки напали на граждан Узбекистана в российском городе

Во Владивостоке на граждан Узбекистана напали подростки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Во Владивостоке на граждан Узбекистана напали подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Возбуждено дело по части 2 статье 213 УК России («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). В ведомстве сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, иные личности участников конфликта и другие факты противоправных действий.

Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами.

Ранее стало известно, что в Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса. Школьники вели себя грубо и конфликтовали. Они громко ругались матом и не реагировали на замечания.

До этого в Тверской области водитель избил школьницу в автобусе и выгнал. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по городу за 20 минут. Что известно на данный момент?

    Женщина вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и родила ему пять детей

    Сменившая 800 партнеров 55-летняя женщина дала совет для хорошего секса

    Hugo Boss подала пять исков в российские суды и добилась компенсации

    Шойгу прибыл в Ирак

    Марочко оценил взятие под контроль населенного пункта в Запорожской области

    Подростки напали на граждан Узбекистана в российском городе

    Стало известно о плане Киева пополнить ряды ВСУ за счет принудительной эвакуации

    Простая привычка смогла защитить десны от воспаления

    После серии взрывов в российском городе заметили военный вертолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости