Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 23 сентября 2025Экономика

Москвичей призвали ждать бабье лето

Синоптик Вильфанд не исключил бабьего лета в столице в октябре
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Период бабьего лета с теплой погодой без осадков возможен в Москве в октябре. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до начала октября столичный регион будет находиться в холодной части антициклона, атмосферное давление будет повышенным, и ждать тепла не стоит. Однако в октябре не исключено повышение температуры до плюс 15 градусов, погода будет теплой и без осадков, спрогнозировал он.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень в Москву придет в среду, 24 сентября, с опозданием на 23 дня. Погода в столице начинает считаться осенней, когда среднесуточная температура не повышается выше плюс 15 градусов, напомнил синоптик. По прогнозу Гидрометцентра, в столице в среду, 24 сентября, ожидается плюс 10-12 градусов днем. В ночь на среду температура будет держаться на отметках плюс 6-8 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости