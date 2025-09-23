Москвичей призвали ждать бабье лето

Синоптик Вильфанд не исключил бабьего лета в столице в октябре

Период бабьего лета с теплой погодой без осадков возможен в Москве в октябре. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до начала октября столичный регион будет находиться в холодной части антициклона, атмосферное давление будет повышенным, и ждать тепла не стоит. Однако в октябре не исключено повышение температуры до плюс 15 градусов, погода будет теплой и без осадков, спрогнозировал он.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что осень в Москву придет в среду, 24 сентября, с опозданием на 23 дня. Погода в столице начинает считаться осенней, когда среднесуточная температура не повышается выше плюс 15 градусов, напомнил синоптик. По прогнозу Гидрометцентра, в столице в среду, 24 сентября, ожидается плюс 10-12 градусов днем. В ночь на среду температура будет держаться на отметках плюс 6-8 градусов.