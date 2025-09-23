Экономика
12:42, 23 сентября 2025Экономика

Осень опоздает в Москву почти на месяц

Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Осень в Москву придет в среду, 24 сентября, с опозданием почти на месяц. Об этом в Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 23 сентября, температура за день упала примерно на 10 градусов. Несмотря на это, ее среднесуточная величина останется выше отметки в плюс 15 градусов. Синоптик напомнил, что для начала метеорологической осени средняя температура должна составлять ниже плюс 15 градусов — поэтому сегодня, несмотря на похолодание, в столице продолжается метеорологическое лето. Метеорологическая осень начнется в среду: похолодание продолжится и средняя температура опустится существенно ниже 15-градусной отметки.

Таким образом, метеорологическая осень придет с опозданием более чем на три недели (на 23 дня). К тому же в этом году случится самое позднее окончание метеорологического лета во всей истории инструментальных наблюдений за погодой. До этого самое позднее окончание метеолета в столице отмечалось 22 сентября 2018 года, заявил синоптик.

Лето в этом году составит 124 дня — оно началось на четыре дня раньше срока, 23 мая. Таким образом метеорологическое лето займет пятое место в списке самых продолжительных метеолет, между 1967 годом, тогда оно продлилось 127 дней, и 2010 годом с продолжительностью метеорологического лета 118 дней.

В понедельник, 22 сентября, в столице был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днем температура достигала отметки плюс 26,7 градуса. Ночь на вторник также оказалась рекордно теплой для этого дня — минимальная температура воздуха на московской метеостанции ВДНХ составила плюс 16,6 градуса, а в центре города зафиксировали плюс 18,8 градуса.

