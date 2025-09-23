Москвичи пережили рекордную ночь

Синоптик Тишковец: Ночь на 23 сентября стала рекордно теплой для Москвы

В Москве ночь на вторник, 23 сентября, оказалась рекордно теплой. О том, что жители столицы пережили самую жаркую ночь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Минувшей ночью минимальная температура воздуха на московской метеостанции ВДНХ составила плюс 16,6 градуса, а в центре города зафиксировали плюс 18,8 градуса. «Это на 10 градусов выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета! Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября, который в мегаполисе держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал плюс 12,9 градуса», — написал Тишковец.

Синоптик добавил, что обычно тепло такого уровня наблюдается в субтропическом городе Сочи. Он также отметил, что эта ночь стала последней по-летнему теплой в 2025 году.

Ранее Тишковец призвал россиян говориться к первому снегу. По его словам, осадки могут выпасть на выходных, 27 и 28 сентября.