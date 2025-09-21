Россиян призвали готовиться к первому снегу

Синоптик Тишковец: 27 и 28 сентября в Центральной России возможен первый снег

В следующие выходные, 27 и 28 сентября, в Поволжье и Центральной России может пойти первый снег. Готовиться к первым заморозкам и зимним осадкам призвал россиян ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил, что со вторника, 23 сентября, североатлантический циклон «Бернвард» запустит механизм неминуемой и стремительной смены климатических сезонов. Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России — в том числе до Москвы.

Со среды в этой части страны наступит метеорологическая осень — воздух днем не прогреется выше плюс 10-13 градусов. В выходные, 27 и 28 сентября, столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к ливням, местами — к зарядам мокрого снега.

Такие осадки рискуют пройти в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Кировской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях, предупредил Тишковец.

Якутск уже засыпало первым снегом, из-за этого в городе произошло около десяти аварий.