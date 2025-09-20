Экономика
Российский город засыпало первым снегом

Якутск засыпало первым снегом, из-за непогоды произошло около 10 ДТП
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Якутск засыпало первым снегом, в результате чего в городе произошло около десяти аварий. Об этом, публикуя кадры из заснеженного города, пишет Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видна произошедшая на трассе авария. На другом ролике показано, как из-за заснеженной дороги автомобиль вылетел в кювет. Снег в городе, судя по видео, продолжает идти.

По данным канала, снег спровоцировал коллапс в городе — на выездах из него образовались пробки, в шиномонтажи стоят огромные очереди.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на следующей неделе в Москву придут первые заморозки, потому снега придется ждать не так долго. В ночь с 24 на 25 сентября столбики термометров в столичном регионе опустятся до нулевой отметки, местами — до минус 1-2 градусов. Эти заморозки станут предвестниками зимы.

