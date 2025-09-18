Экономика
22:52, 18 сентября 2025

Москвичам назвали сроки первого снегопада

Синоптик Ильин: Первые снежинки могут появиться в Москве в начале октября
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

На следующей неделе в Москву придут первые заморозки — снега придется ждать не так долго. Своим прогнозом с порталом URA.RU поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Первые снежинки, по словам метеоролога, «не за горами». Через неделю, в ночь с 24 на 25 сентября, столбики термометров в столичном регионе опустятся до нулевой отметки, местами — до минус 1-2 градусов. Эти заморозки станут предвестниками зимы, отметил Ильин. Холодный фронт, наступающий с севера, создаст условия для ранних снежных осадков. Снег жители Москвы и Подмосковья увидят уже в первой декаде октября, но устойчивым он не будет. Прежде всего синоптик говорит о северных и северо-западных районах области.

Всего за пару дней до первых заморозков Москву навестит июльская погода. В понедельник, 22 сентября, центр погоды «Фобос» прогнозирует до плюс 24 градусов.

