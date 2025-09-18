Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:44, 18 сентября 2025Экономика

В Москву заглянет июльская погода

Синоптик Заводченков: Июльская погода заглянет в Москву 22 сентября
Виктория Клабукова

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

В начале следующей недели в Москву заглянет июльская погода. Об этом столичным жителям в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

По прогнозам синоптика, в понедельник, 22 сентября, температура в городе приблизится к летним показателям. Столбики термометров в столице поднимутся до нетипичной для сентября отметки в плюс 24 градуса.

С середины этой недели в Москве наступит недолгая волна похолодания. Температура с четверга, 18-го числа, немного снизится: с плюс 20 до 17-18 градусов. Наведаются в мегаполис и дожди. В ближайшие дни выпадет около четырех миллиметров осадков.

В целом, как обещает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, предстоящие выходные порадуют москвичей теплой погодой. Несмотря на некоторое похолодание, температура все еще будет держаться на градус-полтора выше нормы. Уже в воскресенье воздух прогреется до 22 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине

    Глава российского села прокомментировал ситуацию с не знающими его в лицо жителями

    Путин оценил поставки боевой авиации для СВО

    Путин предостерег от раздачи денег россиянам

    Путин напомнил о Сталине

    Женщина ударила аллигатора в глаз и спасла щенка из его пасти

    Россиянам назвали самые модные вещи осени-2025

    Российская школьница попала в аферу при покупке игровых монет

    Трамп похвастался урегулированием конфликта «Абербайджана и Албании»

    Работа над затонувшим в российском озере вездеходе с геологами попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости