Синоптик Заводченков: Июльская погода заглянет в Москву 22 сентября

В начале следующей недели в Москву заглянет июльская погода. Об этом столичным жителям в эфире телеканала «Россия 24» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

По прогнозам синоптика, в понедельник, 22 сентября, температура в городе приблизится к летним показателям. Столбики термометров в столице поднимутся до нетипичной для сентября отметки в плюс 24 градуса.

С середины этой недели в Москве наступит недолгая волна похолодания. Температура с четверга, 18-го числа, немного снизится: с плюс 20 до 17-18 градусов. Наведаются в мегаполис и дожди. В ближайшие дни выпадет около четырех миллиметров осадков.

В целом, как обещает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, предстоящие выходные порадуют москвичей теплой погодой. Несмотря на некоторое похолодание, температура все еще будет держаться на градус-полтора выше нормы. Уже в воскресенье воздух прогреется до 22 градусов.