Москвичам спрогнозировали погоду на выходных

Синоптик Позднякова: 20-21 сентября в Москве ожидается теплая погода

Выходные порадуют москвичей теплом. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, 20-21 сентября в Москве будет довольно тепло. В субботу столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 19-21 градус, а в воскресенье еще выше, до 22 градусов. В ночные часы воздух не остынет ниже 8-10 градусов тепла. «И при этом фон температуры даже завтра и послезавтра будет все равно выше нормы, но на градус-полтора», — заявила Позднякова. Существенных осадков в конце недели, по ее словам, не ожидается.

Начало следующей недели также выдастся довольно теплым — температура все еще будет держаться выше климатической нормы сентября на пару градусов. Волна похолодания начнется в Москве не раньше следующего четверга, 25-го числа.

К этому времени, по прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температура в столице резко упадет до плюс 10 градусов. Вместе с похолоданием придут дожди, также усилится и ветер.