14:47, 18 сентября 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании до 10 градусов

Синоптик Шувалов: К 26 сентября в Москве похолодает до 10 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На следующей неделе в Москве резко похолодает — к 26 сентября температура воздуха опустится до плюс 10 градусов. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Температура воздуха начнет снижаться уже в ближайшие дни. Однако в воскресенье, понедельник и вторник, 21, 22 и 23 сентября, случится новая волна тепла — столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 25 градусов Цельсия. «То есть всплеск температуры, достаточно нетипичный для этих дат сентября», — подчеркнул синоптик.

Сразу же за этим последует резкое похолодание. Уже в среду, 24 сентября, температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, а в пятницу, 26 сентября, — до плюс 10 градусов. «Это резкий переход. И это похолодание будет сопровождаться сильным ветром», — уточнил Шувалов и добавил, что с похолоданием придут дожди. Однако интенсивность осадков пока прогнозировать рано.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 18 сентября в Москве прекратится череда солнечных дней. С этого дня в столице установится облачная с прояснениями погода.

