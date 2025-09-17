Москвичам предрекли конец солнечных дней

Синоптик Вильфанд: Ясные дни в Москве закончатся 18 сентября

Ясные дни в Москве закончатся в четверг, 18 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Дело в том, что погодой в Москве с начала сентября управлял антициклон, но с запада настойчиво пытался подойти циклон. С четверга давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона», — пояснил синоптик.

В связи с этим днем погода станет облачной с прояснениями. Кроме того, из-за отсутствия части солнечной энергии понизится температура воздуха. 18 сентября столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, а 19 сентября — плюс 16-20 градусов. В выходные погода будет практически такой же, она превысит климатическую норму на 2-2,5 градуса, уточнил Вильфанд.

«Сильных дождей в Москве не прогнозируется, они будут небольшими, потому что давление останется около нормы. Максимальное количество, которое может выпасть на этой неделе, оценивается как 3-4 миллиметра [осадков]», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столицы о резком похолодании. Оно случится в третьей декаде сентября — тогда москвичи ощутят настоящую осеннюю погоду.