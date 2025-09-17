Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:49, 17 сентября 2025Экономика

Москвичам предрекли конец солнечных дней

Синоптик Вильфанд: Ясные дни в Москве закончатся 18 сентября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ясные дни в Москве закончатся в четверг, 18 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Дело в том, что погодой в Москве с начала сентября управлял антициклон, но с запада настойчиво пытался подойти циклон. С четверга давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона», — пояснил синоптик.

В связи с этим днем погода станет облачной с прояснениями. Кроме того, из-за отсутствия части солнечной энергии понизится температура воздуха. 18 сентября столбики термометров покажут около 20 градусов тепла, а 19 сентября — плюс 16-20 градусов. В выходные погода будет практически такой же, она превысит климатическую норму на 2-2,5 градуса, уточнил Вильфанд.

«Сильных дождей в Москве не прогнозируется, они будут небольшими, потому что давление останется около нормы. Максимальное количество, которое может выпасть на этой неделе, оценивается как 3-4 миллиметра [осадков]», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей столицы о резком похолодании. Оно случится в третьей декаде сентября — тогда москвичи ощутят настоящую осеннюю погоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Колени Олега Газманова произвели фурор в интернете. В чем их секрет и реально ли сохранить суставы в таком же хорошем состоянии?

    Зеленский сообщил о новых поставках военной помощи США

    Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

    Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

    Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

    Сексолог раскрыл способ укрепить иммунитет с помощью мастурбации

    От нефтяной компании в России потребовали снизить цены на топливо

    Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости