Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: Резкое понижение температуры ожидается в Московском регионе

В третьей декаде сентября в центре европейской части России ожидается резкое похолодание. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Речь идет в том числе о Московском регионе — столбики термометров в столице и области покажут обычные для сентября значения. «То есть уже в середине следующей недели москвичи ощутят наступившую осень», — пояснил синоптик.

При этом Вильфанд отметил, что на севере европейской части страны в ближайшие дни прогнозируется более теплая погода — воздух прогреется примерно на 2-3 градуса сильнее, чем в Москве.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наступающее похолодание не станет окончательным, теплая погода еще вернется в столицу. По словам синоптика, тепло вернется в Москву всего через несколько дней, но конкретных сроков она не назвала.