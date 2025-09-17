Вероятность потепления в Москве оценили

Синоптик Позднякова: Тепло еще вернется в Москву

Наступающее похолодание не станет в Москве окончательным. Об этом изданию RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура пойдет на спад в столице с четверга, 18 сентября. Однако надолго эта волна похолодания не затянется, уверяет синоптик. По словам Поздняковой, тепло вернется в Москву всего через несколько дней, но конкретных сроков она не называет.

Похолодание не будет значительным. «Четверг и пятница будут менее теплыми, но нельзя сказать, что холодными», — отмечает метеоролог. В ночные часы воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 17-20 градусов, что будет соответствовать климатической норме сентября. Вплоть до пятницы, 19-го числа, дождей не ожидается, а когда они наступят, то будут слабыми и кратковременными. В понедельник осадки вновь прекратятся, добавила Позднякова.

О приходе осенних температур в Москву предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, волна похолодания хоть и принесет облачность и дожди, но погода останется теплой.