Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 17 сентября 2025Экономика

Вероятность потепления в Москве оценили

Синоптик Позднякова: Тепло еще вернется в Москву
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Наступающее похолодание не станет в Москве окончательным. Об этом изданию RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура пойдет на спад в столице с четверга, 18 сентября. Однако надолго эта волна похолодания не затянется, уверяет синоптик. По словам Поздняковой, тепло вернется в Москву всего через несколько дней, но конкретных сроков она не называет.

Похолодание не будет значительным. «Четверг и пятница будут менее теплыми, но нельзя сказать, что холодными», — отмечает метеоролог. В ночные часы воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 17-20 градусов, что будет соответствовать климатической норме сентября. Вплоть до пятницы, 19-го числа, дождей не ожидается, а когда они наступят, то будут слабыми и кратковременными. В понедельник осадки вновь прекратятся, добавила Позднякова.

О приходе осенних температур в Москву предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, волна похолодания хоть и принесет облачность и дожди, но погода останется теплой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости