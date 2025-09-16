Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 16 сентября 2025Экономика

Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

Синоптик Вильфанд: В середине недели в Москве ожидается понижение температуры
Мария Черкасова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Осенняя погода даст о себе знать в середине недели — дневные температуры начнут понижаться, также ожидаются небольшие дожди. Прогнозом погоды с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летняя погода в столице была обусловлена действием антициклона. Погода была ясной и без дождей. Теперь, по словам синоптика, на нее начинает влиять циклон с центром далеко от границы европейской части России. Прогнозируется увеличение облачности. Из-за этого днем в среду, 17 сентября, температура несколько снизится и составит плюс 19-21 градуса Цельсия. Осадков в этот день не ожидается.

До сих пор ночами в столице было достаточно холодно из-за малооблачной погоды. Теперь ночные температуры станут постепенно повышаться благодаря облакам — естественному фактору, сохраняющему тепло земли.

В четверг, 18 сентября, дневные температуры снизятся до плюс 18-20 градусов. В пятницу, 19 сентября, ожидается плюс 16-17 градусов. В субботу, 20 сентября, дневная температура составит плюс 15-20 градусов.

Материалы по теме:
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024

В следующие дни местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет южным, насыщенным влагой. Давление понизится. Если в начале недели оно было очень высоким, на 15−17 миллиметров ртутного столба выше нормы, то в среду оно будет выше нормы уже на 2-3 миллиметра, а 18 сентября окажется около нормы.

Несмотря на понижение, температура на этой неделе будет выше нормы: в среду на 3,5 градуса, с четверга — на два. Однако синоптик предупредил, что характер погоды существенно поменяется — она будет уже осенней, более облачной, хотя по-прежнему теплой.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что погода начнет меняться с середины недели погода на всей территории Центральной России. Придет похолодание, часть регионов ждут дожди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

    Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости