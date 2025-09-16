Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

Синоптик Вильфанд: В середине недели в Москве ожидается понижение температуры

Осенняя погода даст о себе знать в середине недели — дневные температуры начнут понижаться, также ожидаются небольшие дожди. Прогнозом погоды с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Летняя погода в столице была обусловлена действием антициклона. Погода была ясной и без дождей. Теперь, по словам синоптика, на нее начинает влиять циклон с центром далеко от границы европейской части России. Прогнозируется увеличение облачности. Из-за этого днем в среду, 17 сентября, температура несколько снизится и составит плюс 19-21 градуса Цельсия. Осадков в этот день не ожидается.

До сих пор ночами в столице было достаточно холодно из-за малооблачной погоды. Теперь ночные температуры станут постепенно повышаться благодаря облакам — естественному фактору, сохраняющему тепло земли.

В четверг, 18 сентября, дневные температуры снизятся до плюс 18-20 градусов. В пятницу, 19 сентября, ожидается плюс 16-17 градусов. В субботу, 20 сентября, дневная температура составит плюс 15-20 градусов.

В следующие дни местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет южным, насыщенным влагой. Давление понизится. Если в начале недели оно было очень высоким, на 15−17 миллиметров ртутного столба выше нормы, то в среду оно будет выше нормы уже на 2-3 миллиметра, а 18 сентября окажется около нормы.

Несмотря на понижение, температура на этой неделе будет выше нормы: в среду на 3,5 градуса, с четверга — на два. Однако синоптик предупредил, что характер погоды существенно поменяется — она будет уже осенней, более облачной, хотя по-прежнему теплой.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что погода начнет меняться с середины недели погода на всей территории Центральной России. Придет похолодание, часть регионов ждут дожди.