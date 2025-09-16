Экономика
17:20, 16 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о резкой перемене погоды

Синоптик Шувалов: Погода в Центральной России начнет резко меняться 18 сентября
Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

С середины недели погода в Центральной России начнет резко меняться. Об этом издание RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода существенно изменится в четверг, 18 сентября. «В центральных областях в четверг сложится двоякая ситуация», — предупредил синоптик. Часть регионов ждут дожди, однако они не будут повсеместными. Кратковременные осадки прогнозируются в западной части и сердце Центральной России. При этом на востоке и юго-востоке территории — во Владимире, Рязани, Тамбове и Липецке — дождей не будет вовсе.

Вместе с осадками придет и похолодание. Из-за перемещения воздушных масс температура в Москве понизится. В пятницу-субботу, 19-20 сентября, столбики термометров опустятся до 15 градусов тепла. Кроме того, понизится атмосферное давление. В пятницу показатель достигнет 739-740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Сухое начало сентября московские метеорологи считают необычным явлением. Первая декада сентября в столице выдалась рекордно сухой: такой дефицит осадков за последние полтора века наблюдался лишь трижды.

