Москвичам рассказали о необычной погоде в сентябре

Синоптик Вильфанд: В первую половину сентября в Москве была необычная погода

Всю первую половину сентября 2025 года в Москве совсем не было осадков. О необычной для этого периода погоде в столице рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

При этом синоптик отметил, что в предыдущие два месяца в регионе выпало много дождей — поэтому почва достаточно увлажнена. Вильфанд добавил, что в конце этой недели в Москву придет облачная погода, возможны осадки.

До этого метеоролог спрогнозировал, что с того же срока начнут понижаться дневные температуры. Столбики термометров покажут от плюс 16 до плюс 18 градусов Цельсия, что вполне нормально для сентября.

При этом на фоне облачности повысятся ночные температуры — в выходные они будут достигать плюс 10-12 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что ситуация с концентрацией озона в атмосфере улучшается — озоновые дыры в буквальном смысле практически не образуются.