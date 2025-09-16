Экономика
06:17, 16 сентября 2025Экономика

Вильфанд заявил об отсутствии дыр в озоновом слое

Синоптик Вильфанд: Ситуация с концентрацией озона в атмосфере улучшается
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роман Вильфанд

Роман Вильфанд. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

В озоновом слое «дыры» не образуются в буквальном смысле, наблюдается лишь уменьшение концентрации озона. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам специалиста, ситуация постепенно улучшается. Вильфанд отметил, что общая тенденция к улучшению состояния озонового слоя очевидна, однако в отдельные годы ученые отмечают, что над некоторыми регионами «озоновые дыры» становятся более интенсивными.

Ранее сообщалось, что озоновые дыры над Арктикой успешно затягиваются. Концентрация озона в стратосфере над Северным полюсом вернулась к состоянию пятидесятилетней давности, подчеркивали специалисты НАСА.

