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14:40, 8 октября 2024Экономика

Озоновые дыры над Арктикой стали затягиваться

GRL: озоновый слой над Арктикой вернулся к состоянию 70-х

Фото: Unsplash

Озоновые дыры над Арктикой успешно затягиваются. Концентрация озона в стратосфере над Северным полюсом вернулась к состоянию пятидесятилетней давности, заявили специалисты НАСА. О результатах исследования пишет научный журнал Geophysical Research Letters (GRL).

По сведениям ученых, к марту 2024 года содержание озона над Арктикой восстановилось до показателей 1970-х. Среднее значение стратосферного газа достигло пикового уровня в 477 единиц Добсона (DU). Толщина озонового щита даже превысила рекорд 1979 года.

Как пояснили исследователи, озоновый слой стал восстанавливаться благодаря изменениям климата. За счет усиления вихревых потоков в зимний период полярная ячейка замедлилась, и озон стал перетекать из средних широт к Арктике. Как прогнозируется, дальнейшее увеличение выбросов углекислого газа (CO2) только повысит приток озона к Северному полюсу.

Ранее сообщалось, что из-за экстремальных погодных условий, усилившихся под влиянием глобального потепления, под угрозой исчезновения оказалось больше половины достопримечательностей Австралии. Новых климатических реалий могут не выдержать 68 процентов всех туристических объектов континента, включая национальные парки и аэропорты.

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      Виктория Клабукова
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