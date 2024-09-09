Больше половины достопримечательностей одного континента оказались под угрозой

Guardian: 68 % туробъектов Австралии могут разрушиться из-за климата

Достопримечательностям Австралии грозит опасность. Больше половины из них может разрушиться из-за экстремальных погодных условий, пишет Guardian, ссылаясь на отчет страховой компании Zurich и экономических аналитиков Mandala.

Такой исход возможен, если к середине века среднемировая температура повысится на 2 градуса Цельсия. По неутешительным прогнозам, новых климатических реалий могут не выдержать 68 процентов всех туристических объектов континента, включая национальные парки и аэропорты. Заметнее всего от непогоды пострадает штат Квинсленд — здесь особую уязвимость к климатическим угрозам показали 52 процента туробъектов.

Если глобальное потепление на Земле усугубится, Австралия лишится Королевского ботанического сада в Сиднее, Великой океанской дороги и Грампианс в Виктории, национального парка Калбарри в Западной Австралии и национального дендрария в Канберре. Кроме того, мрачные перспективы у холмов Баросса и Аделаида, островов Дейнтри и К'Гари в Квинсленде, пляжей Бонди и Кейбл-Бич, а также ущелья Катаракт в Тасмании. Относительно безопасны в этом плане галереи, музеи и стадионы, отмечает издание.

В 2021 году на международном климатическом саммите ООН COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию и снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к 2030 году. Также к концу десятилетия державы намерены прекратить добычу ископаемого топлива. Кроме того, в ООН считают возможным к этому сроку утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.