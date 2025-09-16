Россиянам назвали срок прихода осенней погоды

Вильфанд: Осенняя погода придет в центр европейской России в конце недели

Осенняя погода придет в центр европейской части страны в конце этой недели. Такой срок назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Во вторник и среду, 16 и 17 сентября, будет еще достаточно тепло — воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, и сильные осадки не ожидаются. С 18 сентября температуры начнут опускаться до нормальных для сентября значений. Днем в четверг будет облачно, а столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов.

«В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье — такие же температуры, местами небольшой дождь», — добавил синоптик. При этом на фоне облачности повысятся ночные температуры — в выходные они будут достигать плюс 10-12 градусов, уточнил Вильфанд.

