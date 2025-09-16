Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:48, 16 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали срок прихода осенней погоды

Вильфанд: Осенняя погода придет в центр европейской России в конце недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Осенняя погода придет в центр европейской части страны в конце этой недели. Такой срок назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Во вторник и среду, 16 и 17 сентября, будет еще достаточно тепло — воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, и сильные осадки не ожидаются. С 18 сентября температуры начнут опускаться до нормальных для сентября значений. Днем в четверг будет облачно, а столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов.

«В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье — такие же температуры, местами небольшой дождь», — добавил синоптик. При этом на фоне облачности повысятся ночные температуры — в выходные они будут достигать плюс 10-12 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что ситуация с концентрацией озона в атмосфере улучшается — озоновые дыры в буквальном смысле практически не образуются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по городу за 20 минут. Что известно на данный момент?

    Стало известно о подготовке Киевом эвакуации жителей Запорожья

    Президент Польши потребует репараций в ходе визита в Германию

    В Совфеде допустили новый раздел Польши после заявления о бесполетной зоне над Украиной

    Стриптизер раскрыл отношение невесты к его работе

    Силовики рассказали о желании бойцов ВСУ сдаться в плен

    Новый иск на 500 миллионов рублей подан против бывшего госсекретаря Дагестана и его родни

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась в платье с откровенным вырезом без белья

    Иностранец назвал Россию ужасной и описал ее фразой «люди страдают, в бедноте живут»

    Великобритания пригрозила применить силу против России из-за дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости