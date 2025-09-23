На Украине опровергли заявления о втором президентском сроке Зеленского

«РБК-Украина»: Зеленский не говорил о планах выдвигаться на второй срок

На встрече с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский не говорил о планах выдвигаться на второй президентский срок. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Источники "РБК-Украина", которые также были на встрече с президентом, такие слухи опровергают. По их словам, тема баллотирования Зеленского на следующих выборах вообще не поднималась на встрече», — говорится в тексте статьи.

До этого издание Politico сообщило, что Зеленский на встрече дал понять, что собирается участвовать в любых выборах, которые будут организованы в стране. Журналисты подчеркнули, что монополизацией власти в стране оказались обеспокоены не только политические оппоненты Зеленского, но и его соратники.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде заявила, что Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» назвал неактуальным проведение выборов в стране. Отмечается, что глава государства также признал необходимость пойти на трудные решения в случае провала на фронте.