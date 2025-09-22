Бывший СССР
Зеленский назвал президентские выборы на Украине неактуальными

Зеленский назвал выборы на Украине неактуальными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал президентские выборы на Украине неактуальными. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной Рады.

«Зеленский сказал, что этот вопрос важен (...) для украинской оппозиции. Для всех остальных выборы неактуальны — нам войну заканчивать», — прокомментировал слова президента Украины нардеп.

По словам другого депутата Рады, Зеленский, отвечая на вопрос о выборах, отметил, что в случае провала на фронте «придется идти на какие-то трудные решения».

16 сентября украинский лидер провел закрытую встречу с депутатами от партии «Слуга народа». Нардеп Верховной Рады после собрания заявил, что проведение выборов в стране невозможно.

